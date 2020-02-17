Симоне Индзаги считает, что «Лацио» провел отличный матч против «Интера»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями после победы над «Интером» (2:1) в 24-м туре чемпионата Италии.

— Я знал, что Лаццари и Корреа и будут очень хорошими вариантами для выхода на поле со скамейки запасных, — цитирует тренера Football Italia. — Мы играли против очень сильной команды, которая проиграла только один из 24 матчей серии А в этом сезоне. Мы продолжаем идти в невероятном ритме. Мы сыграли отличный матч сегодня. Мы были настолько уверены в себе, что допустили несколько контратак «Интера» в первом тайме, которых можно было избежать. В перерыве я сказал парням, что если мы продолжим играть так же, но добавим чуть-чуть качества в завершающей стадии атаки, мы можем переломить ход матча и победить. Конечно, отсутствие давления помогает, но на тренировке я видел, что ребята немного взволнованы. Я попросил их не волноваться и сказал, что нам нужно только сделать то, что мы готовили на тренировках, и все будет в порядке.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице, имея 56 очков. У лидирующего «Ювентуса» на очко больше. «Интер» на третьем месте — 54 очка.