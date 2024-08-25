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Индзаги: «Интер» не должен быть привязан к Лаутаро, Барелле или Чалханоглу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал отсутствие нападающего Лаутаро Мартинеса в матче против «Лечче» (2:0) во 2-м туре серии А.

«В пятницу утром Лаутаро проснулся от боли, и вместе с медицинским персоналом мы решили не рисковать им. Он хотел быть на поле, но сейчас начало сезона, мы постараемся, чтобы он был в хорошей форме к следующему матчу. «Интер» не должен быть привязан к Лаутаро, Барелле, Чалханоглу или кому-то еще. Мы победили в прошлом сезоне, потому что каждый внес свой вклад. Мне понравилось, как Тареми боролся сегодня на протяжении 95 минут, он всегда старался помочь команде. Марко Арнаутович тоже вышел на поле с большим настроем, и это то, что хочет видеть тренер», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Интер» набрал 4 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. 30 августа команда сыграет с «Аталантой».

Источник: Football Italia
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лечче
Лаутаро Мартинес
Симоне Индзаги
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 2 1 1 0 4-2 4
2
 Дженоа 2 1 1 0 3-2 4
3
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
4
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
5
 Аталанта 1 1 0 0 4-0 3
6
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
7
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
8
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
9
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
10
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
11
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
12
 Рома 1 0 1 0 0-0 1
13
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
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 Монца 2 0 1 1 0-1 1
15
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
16
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
17
 Венеция 1 0 0 1 1-3 0
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 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
20
 Лечче 2 0 0 2 0-6 0
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24.08 19:30
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24.08 19:30
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