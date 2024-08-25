Индзаги: «Интер» не должен быть привязан к Лаутаро, Барелле или Чалханоглу»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал отсутствие нападающего Лаутаро Мартинеса в матче против «Лечче» (2:0) во 2-м туре серии А.
«В пятницу утром Лаутаро проснулся от боли, и вместе с медицинским персоналом мы решили не рисковать им. Он хотел быть на поле, но сейчас начало сезона, мы постараемся, чтобы он был в хорошей форме к следующему матчу. «Интер» не должен быть привязан к Лаутаро, Барелле, Чалханоглу или кому-то еще. Мы победили в прошлом сезоне, потому что каждый внес свой вклад. Мне понравилось, как Тареми боролся сегодня на протяжении 95 минут, он всегда старался помочь команде. Марко Арнаутович тоже вышел на поле с большим настроем, и это то, что хочет видеть тренер», — приводит слова Индзаги Football Italia.
«Интер» набрал 4 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. 30 августа команда сыграет с «Аталантой».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
2
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
6
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Торино
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Эмполи
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
15
|Болонья
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
16
|Фиорентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
17
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
|24.08
|19:30
|
Парма – Милан
|2 : 1
|24.08
|19:30
|
Удинезе – Лацио
|2 : 1
|24.08
|21:45
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|24.08
|21:45
|
Монца – Дженоа
|0 : 1
|25.08
|19:30
|
Фиорентина – Венеция
|- : -
|25.08
|19:30
|
Торино – Аталанта
|- : -
|25.08
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|25.08
|21:45
|
Наполи – Болонья
|- : -
|26.08
|19:30
|
Кальяри – Комо
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|2
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Тимоти Веа
Ювентус
|1
|
|
Ондрей Дуда
Верона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2