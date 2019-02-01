Симоне Индзаги: "Попросил команду показать характер, и она сделала это"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги после победы над "Интером" в 1/4 финала Кубка Италии отметил, что раньше никогда не видел, чтобы пенальти назначали на 122-й минуте. По его мнению, римляне заслуженно вышли в полуфинал.

- Я попросил свою команду показать характер, и она сделали это, – цитирует Football Italia Индзаги. - Без такой игры Хандановича мы бы выиграли раньше. Пенальти после 120-й минуты только продлил матч, но наш выход в полуфинал был абсолютно заслуженным. Я никогда не видел, чтобы красная карточка была отменена, а пенальти назначен на 122-й минуте.