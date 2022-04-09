Симоне Индзаги: «Показывали свою силу, но в последние недели не могли добиться нужных результатов»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (2:0).

«В первом тайме мы сыграли отлично, во втором больше старались контролировать ситуацию. Команда сделала то, что нужно, и продолжила работу, сделанную в матче с «Ювентусом».

Психология в футболе играет очень важную роль. Мы показывали свою силу, но в последние недели не могли добиться нужных результатов. Это тяготило нас, мы не могли играть так, как раньше. Такое бывает.

Мы все еще у вершины, выступаем очень хорошо и будем бороться до конца», — цитирует Индзаги Football Italia.