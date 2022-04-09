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Симоне Индзаги: «Показывали свою силу, но в последние недели не могли добиться нужных результатов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (2:0).

«В первом тайме мы сыграли отлично, во втором больше старались контролировать ситуацию. Команда сделала то, что нужно, и продолжила работу, сделанную в матче с «Ювентусом».

Психология в футболе играет очень важную роль. Мы показывали свою силу, но в последние недели не могли добиться нужных результатов. Это тяготило нас, мы не могли играть так, как раньше. Такое бывает.

Мы все еще у вершины, выступаем очень хорошо и будем бороться до конца», — цитирует Индзаги Football Italia.

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ФК Верона
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Симоне Индзаги
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 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
14
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
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 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
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 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
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20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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