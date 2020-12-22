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Симоне Индзаги отклонил первое предложение «Лацио» по новому контракту

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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги ведет с римским клубом переговоры о новом контракте. Однако он не принял первое предложение, которое ему сделал президент «бьянкочелести» Клаудио Лотито, сообщает Corriere dello Sport.

Контракт 44-летнего специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Индзаги выиграл с «Лацио» Кубок и Суперкубок Италии.

Напомним, в нынешнем сезоне «Лацио» набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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