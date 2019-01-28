Симоне Индзаги: "Не помню, когда у "Ювентуса" были такие проблемы, как в матче с "Лацио"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги после матча 21-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (1:2) отметил, что команда проиграла несправедливо.

- Не помню, когда у "Ювентуса" были такие проблемы, как сегодня, - приводит Football Italia слова Индзаги. - Мы нанесли 9 ударов в створ, а они - 3. Мы не заслуживали поражения, футбол несправедлив. Если будем играть так же, то сделаем болельщиков счастливыми.

Игроки выдали потрясающий матч, поэтому обнял их всех после игры. Но если не забивать второй гол "Ювентусу", за это можно поплатиться.