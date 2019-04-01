Симоне Индзаги: "Лацио" показал характер"

Форвард "Лацио" Симоне Индзаги - о матче с "Интером" (1:0) в 29-м туре чемпионата Италии

- Мы в хорошей форме, несмотря на потерю Штефана Раду и Патрисио (Габбарона) из-за травмы, - цитирует специалиста Football Italia. - Мы показали характер при великолепной атмосфере на "Сан Сиро". Хоть мы и позволили сделать несколько передач в штрафную, вратарь и защитники держали все под контролем. Даже без учета пропущенного матча с "Удинезе" нам предстоит серия игр, и нам нужно сделать все, чтобы восстановиться после каждого матча и быть готовым к следующему.

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