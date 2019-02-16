Симоне Индзаги: "Лацио" переживает кризис, связанный с травмами"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги заявил, что его команда переживает кризис, связанный с травмами. 42-летний специалист рассказал, что римляне потеряли 10 игроков из-за повреждений.

- К сожалению, нам сейчас очень не везет. С нами уже случались подобные вещи, - приводит слова Индзаги Football Italia. - Нелегко объяснить причину такого количества травм. Мы должны преодолеть этот трудный период, не использовать его как алиби, а идти вперед с правильным настроем.

"Лацио" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 38 очков после 23 туров.

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