Индзаги: «При счете 2:0 «Интер» должен был контролировать ситуацию намного лучше»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Милана» (2:3) в финале Суперкубка Италии.

«Прежде всего, мы должны поздравить «Милан», потому что они не сдались, несмотря на то, что проигрывали в два мяча. Когда счет стал 2:1, мы потеряли легко мяч, хотя должны были контролировать ситуацию, затем у нас было несколько шансов выйти вперед и сделать счет 3:1, но Майк Меньян сделал отличные сейвы. К сожалению, затем мы пропустили и проиграли. Это болезненное поражение, но за эти годы были болезненные поражения, и команда всегда поднималась. Мы отправляемся домой, чтобы зализать раны, у нас есть несколько новых травмированных, но впереди шесть игр за 18 дней, так что нам нужно немедленно вернуться в строй. Уезжаем домой с огромным разочарованием, мы отдали все, что могли, но очевидно, что при счете 2:0 мы должны были контролировать ситуацию намного лучше», — сказал Индзаги Sport Mediaset

«Милан» проигрывал по ходу матча 0:2, но в концовке встречи сумел отыграться и вырвать победу благодаря гол в добавленное время.