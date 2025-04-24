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Сегодня, 01:57

Индзаги: «У «Интер» более плотный график, чем у других команд, но это не оправдание»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Симоне Индзаги.
Фото Reuters

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Милана» (0:3) в полуфинале Кубка Италии.

«Мы должны продолжать идти вперед. Существует как физическая, так и психологическая усталость — нам нужно быть сильнее всего этого. Этот путь принес нам много радости, но также и разочарования, как сегодня вечером. Мы должны были сыграть лучше — нам не хватило остроты в обеих штрафных в ключевые моменты игры.

Усталость? Это не может быть оправданием. Нам нужно показывать максимальную концентрацию, а сегодня мы этого не сделали. Каждая команда имеет дело с усталостью. У нас был более плотный график, чем у других, но, опять же, это не оправдание. Если мы не вышли в финал, значит, мы недостаточно сделали.

Сегодня 24 апреля — остался один месяц, и нам нужно продолжать работать с уверенностью. Сегодня вечером «Милан» заслужил эту победу, и справедливо, что они выходят в финал. Постараемся реабилитироваться и выложиться по полной в воскресенье против «Ромы», — цитирует Football Italia Индзаги.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
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Неделя

«Милан» разгромил «Интер» и вышел в финал Кубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
6
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 33 9 12 12 29-40 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
16
 Кальяри 33 7 9 17 33-49 30
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 33 4 13 16 27-46 25
19
 Эмполи 33 4 13 16 26-52 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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19.04 16:00
Лечче – Комо
 0 : 3
19.04 19:00
Монца – Наполи
 0 : 1
19.04 21:45
Рома – Верона
 1 : 0
20.04 16:00
Эмполи – Венеция
 2 : 2
20.04 19:00
Болонья – Интер
 1 : 0
20.04 21:45
Милан – Аталанта
 0 : 1
23.04 19:30
Кальяри – Фиорентина
 1 : 2
23.04 19:30
Дженоа – Лацио
 0 : 2
23.04 19:30
Парма – Ювентус
 1 : 0
23.04 19:30
Торино – Удинезе
 2 : 0
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Маркус Тюрам

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Нуну Тавареш

Лацио

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Милан

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И К Ж
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Фредерик Гильбер

Лечче

 26 2 3
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

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