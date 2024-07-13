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Симоне Индзаги о продлении контракта с «Интером»: «Чувствую себя, как дома»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал продление контракта с миланским клубом.

«Я взволнован. Хочу поблагодарить президента клуба. Чувствую себя, как дома. Я этом году наша цель — сделать болельщиков счастливыми после завоевания второй звезды. В отпуске я встретил много болельщиков клуба, которые благодарили меня — это очень приятно. Мы хотим повторить то, что сделали в прошлом сезоне», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Соглашение 48-летнего специалиста с черно-синими рассчитано до лета 2026 года.

Индзаги возглавляет миланскую команду с 2021 года. Под его руководством «Интер» стал чемпионом Италии в сезоне-2023/24, дважды выиграл Кубок Италии и трижды — Суперкубок страны.

ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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