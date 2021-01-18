Симоне Индзаги будет зарабатывать по новому контракту 2,4 миллиона евро в год

«Лацио» почти согласовал условия нового контракта с главным тренером Симоне Индзаги. По новому соглашению 44-летний специалист будет получать 2,4 миллиона евро в год, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

При этом для тренера предусмотрены дополнительные бонусы. Если римляне квалифицируются в Лигу чемпионов, то Индзаги получит премию в размере 500 тысяч евро.

Нынешний контракт специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Индзаги выиграл с «Лацио» Кубок и Суперкубок Италии.

Напомним, в нынешнем сезоне «Лацио» набрал 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.