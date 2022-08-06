Симон Кьер прокомментировал шансы «Милана» в новом сезоне серии А

Защитник «Милана» Симон Кьер рассказал о фаворитах чемпионата Италии перед стартом сезона. В минувшем розыгрыше победителем серии А впервые за 11 лет стал «Милан».

«Да, фаворитами считаются «Ювентус» и «Интер». Понимаю, почему они так думают, так как наши конкуренты очень активно поработали на трансферном рынке. Но в прошлом году было то же самое: главными претендентами на скудетто называли не нас, а другие команды, но мы знаем, чем все закончилось. Я уверен, что «Милан» может стать еще лучше», — цитирует Кьера SportWeek.

Большую часть минувшего сезона 33-летний датчанин пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена. Его контракт с красно-черными рассчитан до июня 2024 года.