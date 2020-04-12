Симон Кьер: «Мечтаю остаться в «Милане»
16:16
Защитник «Милана» Симон Кьер, арендованный у «Севильи», рассказал о желании остаться в итальянском клубе.
— Я мечтаю остаться в «Милане», так что когда придет время, мы поговорим об этом с клубом, — цитирует Кьера Corriere dello Sport. — Мне нужно сделать максимально все, чтобы убедить их сделать нужный выбор. Я все еще работаю, чтобы остаться в Милане, хоть мы и не играем. Стараюсь совершенствоваться не только физически, но и умственно.
Пиоли сразу вселил в меня уверенность. Он много говорил со мной, спрашивал, как лучше использовать меня на поле.
В текущем сезоне 31-летний датчанин провел 13 матчей во всех турнирах. До зимы 2020 года Кьер выступал за «Аталанту».