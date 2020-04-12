Симон Кьер: «Мечтаю остаться в «Милане»

Защитник «Милана» Симон Кьер, арендованный у «Севильи», рассказал о желании остаться в итальянском клубе.

— Я мечтаю остаться в «Милане», так что когда придет время, мы поговорим об этом с клубом, — цитирует Кьера Corriere dello Sport. — Мне нужно сделать максимально все, чтобы убедить их сделать нужный выбор. Я все еще работаю, чтобы остаться в Милане, хоть мы и не играем. Стараюсь совершенствоваться не только физически, но и умственно.

Пиоли сразу вселил в меня уверенность. О н много говорил со мной, спрашивал , как лучше использовать меня на поле.