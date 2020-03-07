Симон Кьер: «Матчи без зрителей не будут хорошим опытом для нас»

Защитник «Милана» Симон Кьер поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Италии против «Дженоа». Встреча пройдет 8 марта без зрителей из-за коронавируса.

— Это были странные дни, — приводит слова Кьера пресс-служба клуба. — Мы не играли почти две недели, но у меня было больше времени на восстановление. Я чувствую себя лучше, я доволен достигнутым прогрессом.

Матчи без зрителей не будут хорошим опытом для нас, никто не будет поддерживать нас, трибуны будут пустыми. Это будет странно, но позволит нам понять, как у нас идут дела.