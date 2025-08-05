Симеоне хочет перейти из «Наполи» в «Торино»
Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне хочет сменить команду этим летом, сообщает Estadio Deportivo.
По информации источника, 29-летний аргентинец хочет больше игрового времени, поэтому перейдет в «Торино». Главный тренер туринской команды Марко Барони убедил игрока выбрать его клуб.
В сезоне-2024/25 Симеоне провел 33 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ранее сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне выступал за «Дженоа», «Фиорентину», «Кальяри» и «Верону».
Новости