Сильвио Берлускони: «Лучше обсудить вопрос возобновления сезона после лета»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони высказался о возможном возобновлении чемпионата Италии-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

— Я — спортивный человек, и не собираюсь недооценивать важность футбола, но сейчас хочу сказать, что спорт — не самое неотложное дело, — приводит Calciomercato слова Берлускони. — Не думаю, что вопрос о возобновлении чемпионата Италии — самый главный. Играть без болельщиков печально, да и сами футболисты в любом случае будут контактировать между собой. Так что я думаю, что лучше обсудить вопрос возобновления сезона после лета.

Почти все футбольные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 645 703 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 184 325 летальных исходов, выздоровели 723 192 человека. В Италии зарегистрировано 187 327 случаев заражения инфекцией, это третий показатель среди стран мира. Зафиксировано 25 085 летальных исходов, выздоровели 54 543 человека.