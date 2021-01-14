Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем

Бывший премьер-министр Италии, экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони попал в больницу, сообщает ANSA. У политика проблемы с сердцем. Со ссылкой на врача Альберто Дзангрилло уточняется, что речь идет о сердечной аритмии.

По словам доктора, он настоял на госпитализации в Монако, считая нецелесообразным транспортировать Берлускони в Италию. В последнее время бывший владелец «Милана» жил в Вальбонне, коммуне на юге Франции, которая находится недалеко от Монако.

84-летний Сильвио Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год. При нем команда восемь раз выиграла чемпионат Италии и пять раз — Кубок/Лигу чемпионов.