Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако из-за проблем с сердцем
17:31
Бывший премьер-министр Италии, экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони попал в больницу, сообщает ANSA. У политика проблемы с сердцем. Со ссылкой на врача Альберто Дзангрилло уточняется, что речь идет о сердечной аритмии.
По словам доктора, он настоял на госпитализации в Монако, считая нецелесообразным транспортировать Берлускони в Италию. В последнее время бывший владелец «Милана» жил в Вальбонне, коммуне на юге Франции, которая находится недалеко от Монако.
84-летний Сильвио Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год. При нем команда восемь раз выиграла чемпионат Италии и пять раз — Кубок/Лигу чемпионов.
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