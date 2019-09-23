Сильвио Берлускони: «Футбол «Милана» просто разочаровал меня»

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони остался недоволен игрой команды в матче 4-го тура чемпионата Италии с «Интером»(0:2).

— Я пытался смотреть это по телевизору, но через некоторое время футбол «Милана» просто разочаровал меня, — цитирует Сalciomercato Берлускони. — Мальдини и Бобан? Следующий вопрос... Скажем так, я поддерживал их, когда они были игроками.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр