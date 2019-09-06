Сильвестре может вернуться в «Сампдорию»

Защитник Матиас Сильвестре может оказаться в «Сампдории». Клуб из Генуи рассматривает возможность пригласить 34-летнего аргентинца, который находится в статусе свободного агента, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сильвестре прошлый сезон провел в «Эмполи», куда перешел именно из «Сампдории». Он сыграл 35 матчей и забил 2 гола, а также сделал 1 голевую передачу.

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