Шварценеггер предложил называть Криштиану Роналду терминатором
16:52
Известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил называть нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Терминатором. По словам «Железного Арни», в футболе это прозвище пока остается свободным.
— В НБА у нас уже есть баскетболист, которого называют Терминатором (игрок «Клипперс» Кавай Леонард). Думаю, что в футболе пока нет игрока с таким прозвищем. Так почему бы это не исправить? Пусть это будет Роналду. Называйте его только Терминатор. Тогда все подхватят и будут называть его именно так, — приводит BBC слова Шварценеггера.
Cristiano Ronaldo = football's Terminator?— BBC Sport (@BBCSport) October 25, 2019
? Football Focus
? @BBCOne
? Saturday, 12:00 BST pic.twitter.com/sqhUPHv4TK
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