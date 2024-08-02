Шпинев заявил, что в «Аталанте» Алексей Миранчук пошел на понижение зарплаты
Агент полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев раскритиковал руководство «Аталанты».
«Полгода назад перед Новым годом спортивный директор и президент «Аталанты» канали Лешу уговорами о понижении зарплаты с нового сезона. Лёша это воспринял относительно болезненно, но пошел навстречу клубу.
Мне говорили, что итальянцы хуже турков. Получается, что так и есть. Что агентская компания, что руководство клуба. Люди, которые не держат своё слово. Говорят, но не делают", — цитирует Шпинева Metaratings.ru.
Соглашение 28-летнего россиянина с «Атлантой» рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. Сумма трансфера хавбека из итальянской «Аталанты» составила 12 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.
«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает девятое место в Восточной конференции.
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16
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17
|Эмполи
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18
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19
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Дженоа – Интер
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Парма – Фиорентина
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Милан – Торино
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Эмполи – Монца
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Болонья – Удинезе
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Верона – Наполи
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Кальяри – Рома
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Лацио – Венеция
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Ювентус – Комо
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