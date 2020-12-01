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Шомуродов забил дебютный гол за «Дженоа»

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Элдор Шомуродов. Фото скриншот «Матч ТВ»
Элдор Шомуродов. Фото скриншот «Матч ТВ»
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Новичок «Дженоа» Элдор Шомуродов забил первый мяч за итальянский клуб. Форвард сборной Узбекистана отличился в матче чемпионата Италии против «Пармы». Оказавшись в центре штрафной, форвард откликнулся на передачу и поразил ворота Луиджи Сепе с разворота.

Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» этой осенью, игра с «Пармой» стала для него пятой в составе генуэзцев.

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