Новичок «Дженоа» Элдор Шомуродов забил первый мяч за итальянский клуб. Форвард сборной Узбекистана отличился в матче чемпионата Италии против «Пармы». Оказавшись в центре штрафной, форвард откликнулся на передачу и поразил ворота Луиджи Сепе с разворота.

Элдор Шомуродов забил дебютный гол за «Дженоа» ??? pic.twitter.com/uoP532ZdwF — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 30, 2020

Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» этой осенью, игра с «Пармой» стала для него пятой в составе генуэзцев.