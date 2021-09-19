Шомуродов впервые выйдет в стартовом составе «Ромы» в матче чемпионата Италии
«Рома» на выезде сыграет с «Вероной» в матче 4-го тура чемпионата Италии. Нападающий римлян Элдор Шомуродов выйдет на поле с первых минут.
Форвард впервые попал в стартовый состав «волков» на матч серии А.
Шомуродов уже выходил в старте в матче Лиги конференций против софийского ЦСКА (5:1), в котором сделал две голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю