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Шомуродов: «В «Дженоа» играют только топовые футболисты»

14:30
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Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов рассказал, кто был его кумиром в детстве и отметил командную игру своего клуба.

«Всегда говорил, что моими кумирами детства были Фернандо Торрес и Дидье Дрогба. Именно с ними я бы хотел увидеться и получить их автограф.

Сейчас в «Дженоа» я не могу выделить кого-то одного. Я бы отметил полностью командную игру. В этом клубе играют только топовые игроки», — сказал Шомуродов на YouTube-канале «Дженоа».

25-летний футболист перешел в «Дженоа» из «Ростова» осенью 2020 года. На счету узбека 2 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах за итальянскую команду. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса».

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