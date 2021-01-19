Шомуродов: «В «Дженоа» играют только топовые футболисты»

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов рассказал, кто был его кумиром в детстве и отметил командную игру своего клуба.

«Всегда говорил, что моими кумирами детства были Фернандо Торрес и Дидье Дрогба. Именно с ними я бы хотел увидеться и получить их автограф.



Сейчас в «Дженоа» я не могу выделить кого-то одного. Я бы отметил полностью командную игру. В этом клубе играют только топовые игроки», — сказал Шомуродов на YouTube-канале «Дженоа».