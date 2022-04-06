Шомуродов рассказал о дружбе Миранчука с Малиновским и о том, что в «Роме» разговаривает с Мхитаряном на русском

Капитан сборной Узбекистана, форвард «Ромы» Элдор Шомуродов в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, что общается в Риме с одноклубником Генрихом Мхитаряном на русском языке, вспомнил о том, как они с Сердаром Азмуном подкалывали друг друга также на русском, и подтвердил информацию о дружбе российского и украинского полузащитников «Аталанты» Алексея Миранчука и Руслана Малиновского.

— Много у тебя сейчас русскоязычной практики?

— Да, много с кем общаюсь. Вот сейчас на матч с Киргизией приехал мой агент Кахор Муминов. И в Риме достаточно тех, с кем говорю по-русски. Например, с Мхитаряном. Мы с Генрихом в «Роме» общаемся ближе всех.

— Слышал, во время матча Узбекистана с Ираном вы с Сердаром Азмуном подкалывали друг друга на русском.

— Было такое. Он чуть-чуть хуже меня говорит. А в Италии, когда играли с «Аталантой», немного общались и с Миранчуком, и с Малиновским.

— Они правда дружат?

— Да, конечно.