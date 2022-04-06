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Шомуродов рассказал о дружбе Миранчука с Малиновским и о том, что в «Роме» разговаривает с Мхитаряном на русском

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Капитан сборной Узбекистана, форвард «Ромы» Элдор Шомуродов в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, что общается в Риме с одноклубником Генрихом Мхитаряном на русском языке, вспомнил о том, как они с Сердаром Азмуном подкалывали друг друга также на русском, и подтвердил информацию о дружбе российского и украинского полузащитников «Аталанты» Алексея Миранчука и Руслана Малиновского.

— Много у тебя сейчас русскоязычной практики?

— Да, много с кем общаюсь. Вот сейчас на матч с Киргизией приехал мой агент Кахор Муминов. И в Риме достаточно тех, с кем говорю по-русски. Например, с Мхитаряном. Мы с Генрихом в «Роме» общаемся ближе всех.

— Слышал, во время матча Узбекистана с Ираном вы с Сердаром Азмуном подкалывали друг друга на русском.

— Было такое. Он чуть-чуть хуже меня говорит. А в Италии, когда играли с «Аталантой», немного общались и с Миранчуком, и с Малиновским.

— Они правда дружат?

— Да, конечно.

Элдор Шомуродов. «В Ростове Карпин много говорил про правильное питание. В Италии мне это очень пригодилось». Большое интервью с Элдором Шомуродовым

Элдор Шомуродов
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 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
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 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
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 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
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 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 - : -
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Интер – Верона
 - : -
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 - : -
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Джованни Симеоне

Верона

 16
П
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Николо Барелла

Интер

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Лацио

 7
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Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
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Специя

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