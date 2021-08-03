Шомуродов попрощался с «Дженоа»

Новичок «Ромы» Эльдор Шомуродов прокомментировал свой переход из «Дженоа» в римский клуб.

«Сегодня я хочу выразить свою благодарность. С самого начала своей карьеры я всегда мечтал играть в Европе, и благодаря «Дженоа», который поверил в меня, я смог осуществить свою мечту. Сегодня я делаю следующий шаг, но «Дженоа» остается первым клубом, который всегда вспоминается с любовью. Тем более, когда я играл за «Дженоа», у меня родился сын, и этот этап карьеры я запомню для себя. Теперь я хочу поблагодарить президента клуба, тренерский штаб, всех сотрудников и персонал, а особенно товарищей по команде, которые тепло приветствовали меня и помогали мне с первого дня», — написал Шомуродов.

Также футболист поблагодарил болельщиков за поддержку.

О трансфере Шомуродова было объявлено 3 августа. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года. Сума трансфера составила 17,5 миллиона евро.