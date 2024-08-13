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Шомуродов может стать игроком «Аталанты»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может стать игроком «Аталанты», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны ведут переговоры о возможном трансфере 29-летнего узбекского футболиста. Шансы Шомуродова на переход в «Аталанту» оцениваются как высокие.

Экс-игрок «Ростова» Шомуродов играет в «Роме» с 2021 года. Его контракт действует до лета 2026 года.

В прошлом сезоне футболист играл на правах за «Кальяри». В серии А он провел 22 матча, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Элдор Шомуродов
ФК Аталанта
ФК Рома
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