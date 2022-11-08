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Сегодня, 11:34

Шомуродов может продолжить карьеру в «Болонье» или «Торино»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По данным источника, 27-летний узбекский футболист и его представители недовольны количеством игрового времени, которое получает форвард.

К Шомуродову сохраняют интерес «Болонья» и «Торино», которые хотели подписать его летом. Вероятнее всего, нападающий перейдет в один из этих клубов на правах аренды, а переговоры о полноценном трансфере пройдут летом 2023 года.

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 7 матчах команды, провел на поле в сумме 85 минут и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/eldor-shomurodov-zimoy-mozhet-uyti-iz-romy-im-interesuyutsya-bolonya-i-torino-1407457/
Элдор Шомуродов
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 Наполи 13 11 2 0 32-10 35
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 Милан 13 9 2 2 27-14 29
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
8
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
10
 Торино 13 5 2 6 13-16 17
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 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
12
 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 13 3 5 5 10-17 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 13 2 3 8 11-24 9
18
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
19
 Кремонезе 13 0 6 7 11-24 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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 - : -
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Интер – Болонья
 - : -
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