Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом матча 15-го тура серии А «Дженоа» — «Лацио» (1:1) по версии итальянских СМИ. Узбекский форвард вышел на замену сразу после перерыва и на 58-й минуте выполнил результативный пас на форварда Маттиа Дестро.

Ведущее итальянское издание La Gazzetta dello Sport поставило Шомуродову самый высокий балл среди всех участников встречи — 7,0.

«Узбекский форвард поменял игру команды. Он подбирал мячи на своей половине поля и превращал эти подборы в голевые или почти голевые контратаки», — говорится в комментарии издания к оценке экс-нападающего «Ростова».

При этом самым полезным в составе римлян Gazzetta признала автора гола гостей Иммобиле — 6,5.

Еще одно авторитетное итальянское СМИ, Tuttosport, выставило Шомуродову еще более высокий балл — 7,5.

А вот российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, вышедшего на поле в игре с «Сассуоло» на 84-й минуте (5:1), издания оставили без оценки.