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Шкриньяр попал в сферу интересов «ПСЖ»

21:55
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр может в зимнее трансферное окно перейти в «ПСЖ». Французский гранд видит в 24-летнем словаке замену капитану клуба Тиагу Силве, которому недавно исполнилось 35 лет и с которым парижане не намерены продлевать контракт, истекающим летом 2020 года, сообщает Le10Sport.

На Шкриньяра также претендуют «Реал» и «Барселона».

В текущем сезоне на счету словака 1 голевая передача в 17 матчах серии А.

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