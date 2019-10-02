Шевченко согласен возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко готов возглавить «Милан». Как сообщает Tuttomercatoweb, 43-летний украинец согласен вернуться в миланский клуб, но не раньше ноября, потому что сначала хочет пробиться на Евро-2020. Также он хотел бы сохранить работу с национальной командой. Ответа на такое предложение Шевченко «Милан» пока не дал.

В качестве футболиста Андрей защищал цвета «Милана» с 1999 по 2006 год и в сезоне-2008/09.

С «россонери» Шевченко выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча», а в дебютном сезоне стал лучшим бомбардиром серии A.

Шевченко объяснил, зачем приехал в Милан. Дело — не в переговорах с клубом