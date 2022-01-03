Шевченко считает Алексея Миранчука главной зимней трансферной целью «Дженоа»
«Аталанта» и «Дженоа» ведут переговоры о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.
По данным источника, главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко считает Миранчука главной целью на зимнее трансферное окно 2022 года.
В текущем сезоне футболист провел 12 игр во всех турнирах за итальянский клуб, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 миллиона евро. Его контракт действует до конца июня 2024 года с возможностью продления еще на сезон.
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