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Шевченко проведет первую тренировку в «Дженоа» 9 ноября

15:21

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко проведет первую тренировку с командой 9 ноября, сообщает Buon Calcio a Tutti.

По информации источника, тренер прилетит в Геную 8 ноября.

Ассистент Шевченко Мауро Тассотти уже посетил базу генуэзского клуба, чтобы познакомиться с клубной инфраструктурой.

Также 9 ноября состоится презентация 45-летнего украинца в качестве главного тренера команды на стадионе «Луиджи Феррарис».

7 ноября «Дженоа» объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера команды. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.buoncalcioatutti.it/2021/11/07/genoa-domani-la-giornata-di-shevchenko-tassotti-gia-in-citta/

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