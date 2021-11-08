Шевченко проведет первую тренировку в «Дженоа» 9 ноября

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко проведет первую тренировку с командой 9 ноября, сообщает Buon Calcio a Tutti.

По информации источника, тренер прилетит в Геную 8 ноября.

Ассистент Шевченко Мауро Тассотти уже посетил базу генуэзского клуба, чтобы познакомиться с клубной инфраструктурой.

Также 9 ноября состоится презентация 45-летнего украинца в качестве главного тренера команды на стадионе «Луиджи Феррарис».

7 ноября «Дженоа» объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера команды. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.