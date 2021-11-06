Шевченко прилетит в Италию в понедельник для подписания контракт с «Дженоа»
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подпишет с «Дженоа». В понедельник он прилетит в Италию, чтобы заключить соглашение, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, тренер будет зарабатывать в «Дженоа» 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.
45-летний украинец возглавлял сборную Украины с 2016-го по 2021 год.
Главный тренер «Дженоа» Давиде Балладрини 6 ноября был освобожден от занимаемой должности.
Команда занимает 16-е место в серии А, имея в активе девять очков в 12 матчах.
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Своим оказался не нужен. Так пусть поднимает Genoa, с которой потом утрет нос Шахтеру и Динамо К. А Манчини тем временем тестирует силу сборной Украины, оставшейся без Шевченко, если конечно она доберется до встречи с Италией.
06.11.2021
hottie
Андрей неплохо проявил себя в сборной. Создал команду, которая играла, а не мучилась. Надеюсь проявит себя и в хорошо знакомой Италии. Все же приятно, когда тренеров с постсоветского пространства приглашают в ведущие чемпионаты. Клуб пусть пока особо очками не разжился, но Шева там точно будет выкладываться в работе с ним, потому как такими шансами в Европе нельзя разбрасываться, пусть и в довольно скромном клубе по меркам Италии. Так что Адрею удачи на навом месте.
06.11.2021
spetrov
Удачи и успехов Андрею. Будем следить.
06.11.2021