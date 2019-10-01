Шевченко приехал в Италию на переговоры с «Миланом»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко находится в Милане, сообщает Football Italia. По мнению итальянских журналистов, на повестке дня — переговоры с боссами «россонери» по поводу работы в клубе.

Шевченко может сменить в «Милане» Марко Джампаоло, с которым команда потерпела уже 4 поражения в текущем сезоне.

После 6 туров «россонери» занимают 13 место с 6 очками. От зоны вылета команду Джампаоло отделяет всего 1 балл.

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