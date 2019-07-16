Шевченко посоветовал Малиновскому перейти в "Аталанту"

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский близок к переходу в "Аталанту". Определиться с выбором ему помог главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, сообщает Tuttomercatoweb. Кроме "Аталанты", у 26-летнего хавбека были предложения от других команд.

Ранее Малиновский говорил о намерении покинуть клуб, тренеры "Генка" не взяли его на сборы. Интерес к нему проявляла "Сампдория", но он рассматривает приоритетным вариантом "Аталанту", поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.

В сезоне-2018/19 Малиновский провел 37 матчей и забил 13 голов за "Генк" и помог ему стать чемпионом Бельгии.