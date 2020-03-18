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Шевченко посоветовал фанатам во время эпидемии пересмотреть финал Лиги чемпионов-2003

13:41

Главный тренер сборной Украины, бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко рекомендовал болельщикам во время эпидемии коронавируса пересматривать старые матчи, сообщает pianetamilan.it. Из-за пандемии розыгрыш серии A, как и большинства других спортивных турниров, был приостановлен.

В качестве рекомендованных матчей Шевченко назвал финал Лиги чемпионов-2003 между «Миланом» и «Ювентусом» (0:0, пенальти 3:2), финал чемпионата мира-2006 между Италией и Францией (1:1, пенальти 5:3) и миланские дерби.

В матче «Милан» — «Ювентус» именно Шевченко стал автором победного пенальти.

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