Шевченко подтвердил, что его могут уволить из «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко после поражения от «Милана» в Кубке Италии подтвердил информацию, что его могут уволить.

«Я делаю свою работу день за днем. Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте. Сегодня ребята показали себя хорошо. Мы постепенно видим, как качество проявляется в результате работы на тренировках.

Что касается меня, то я делаю свою работу ежедневно. Затем клуб должен будет объявить о своих решениях", — цитирует Football Italia Шевченко.

45-летний украинский специалист возглавил «Дженоа» 7 ноября. При нем команда набрала 3 очка в 9 матчах чемпионата Италии и занимает сейчас 19-е место.