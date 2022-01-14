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Сегодня, 02:47

Шевченко поблагодарил болельщиков «Милана»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко после поражения от «Милана» (1:3) в Кубке Италии поблагодарил болельщиков миланского клуба. Перед игрой в СМИ появились несколько сообщений о том, что украинского специалиста уволят независимо от результата.

Баннер в&nbsp;честь Андрея Шевченко. Фанаты «Милана» посвятили баннер Шевченко: «Взгляд из Манчестера выгравирован в сердце»

Миланские ультрас приветствовали Шевченко на «Сан-Сиро» баннерами и кричалками.

«Всегда рад вернуться сюда, на «Сан-Сиро», прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков «Милана». Также хочу поблагодарить болельщиков «Дженоа», которые приехали сюда, чтобы поддержать команду», — цитирует Football Italia Шевченко.

Андрей Шевченко
Футбол
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ФК Милан
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И В Н П +/- О
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 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
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21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
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Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 16
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 15
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 5
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
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