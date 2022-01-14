Шевченко поблагодарил болельщиков «Милана»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко после поражения от «Милана» (1:3) в Кубке Италии поблагодарил болельщиков миланского клуба. Перед игрой в СМИ появились несколько сообщений о том, что украинского специалиста уволят независимо от результата.

Миланские ультрас приветствовали Шевченко на «Сан-Сиро» баннерами и кричалками.

«Всегда рад вернуться сюда, на «Сан-Сиро», прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков «Милана». Также хочу поблагодарить болельщиков «Дженоа», которые приехали сюда, чтобы поддержать команду», — цитирует Football Italia Шевченко.