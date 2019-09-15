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Шевченко не считает, что его переход в «Челси» был ошибкой

10:14
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Бывший форвард «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко не считает свой переход в английский клуб ошибкой. Сейчас он является главным тренером сборной Украины.

— Был ли переход в «Челси» ошибкой? Ни в коем случае, — цитируют Шевченко Vesti.ua. — Не собираюсь даже эту тему обсуждать. Я не ворошу прошлое. Понимаете, это нормальный жизненный процесс. Все как должно было происходить, так и произошло.

В составе «Челси» Андрей Шевченко стал победителей Кубка и Суперкубка Англии, Кубка английской лиги. Он провел за команду 77 матчей и забил 22 мяча при 11 голевых передачах.

Дополнительная информация

https://vesti.ua/sport/350392-andrej-shevchenko-syn-zanimaetsja-v-akademii-chelsi-a-zhena-chasto-byvaet-v-ukraine

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