Шевченко не считает, что его переход в «Челси» был ошибкой

Бывший форвард «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко не считает свой переход в английский клуб ошибкой. Сейчас он является главным тренером сборной Украины.

— Был ли переход в «Челси» ошибкой? Ни в коем случае, — цитируют Шевченко Vesti.ua. — Не собираюсь даже эту тему обсуждать. Я не ворошу прошлое. Понимаете, это нормальный жизненный процесс. Все как должно было происходить, так и произошло.

В составе «Челси» Андрей Шевченко стал победителей Кубка и Суперкубка Англии, Кубка английской лиги. Он провел за команду 77 матчей и забил 22 мяча при 11 голевых передачах.