Шевченко: «Миранчук в «Дженоа»? Я работаю с теми игроками, которые у нас есть, и доволен их отношением к работе»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился мнением о возможном подписании полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук в «Дженоа»? Я только сообщаю нашему директору свою позицию, а выбор делают он и президент. Я работаю с теми игроками, которые у нас есть, и доволен их отношением к работе. А трансферы зависят от самого клуба», — приводит слова Шевченко Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Шевченко считает 26-летнего россиянина главной целью «Дженоа» на зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал одну передачу в 12 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитник с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.