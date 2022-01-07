Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Шевченко: «Миранчук в «Дженоа»? Я работаю с теми игроками, которые у нас есть, и доволен их отношением к работе»

Шевченко высказался о возможном трансфере Миранчука в «Дженоа»
11:55
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился мнением о возможном подписании полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук в «Дженоа»? Я только сообщаю нашему директору свою позицию, а выбор делают он и президент. Я работаю с теми игроками, которые у нас есть, и доволен их отношением к работе. А трансферы зависят от самого клуба», — приводит слова Шевченко Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Шевченко считает 26-летнего россиянина главной целью «Дженоа» на зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал одну передачу в 12 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитник с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/genoa-shevchenko-buon-atteggiamento-dato-il-110-miranchuk-decide-49779

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как выбрать персонального тренера в фитнес-клубе?
В России за сутки зарегистрировали 16 735 случаев коронавируса
1
0
Реклама