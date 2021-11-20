Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал о состоянии игроков перед матчем 13-го тура серии А с «Ромой».

«Нужно мыслить позитивно, но у нас много травм. Нам будет не хватать Кришито, его опыт важен для команды, — приводит слова тренера Sky Sport Italia. — Сейчас нужно думать только о тренировках и результате. Если не вылетим из серии А, это будет похоже на победу в Лиге чемпионов».

Также Шевченко назвал сильные стороны «Ромы».

«Что касается «Ромы», это очень сильная команда, опасная на стандартах. Они создают много опасных моментов. К тому же, я уважаю Жозе Моуринью как тренера и как человека. Если я мало играл при нем в «Челси», то это лишь из-за травм. Он всегда был откровенен и честен со мной», — добавил он.

Завтра, 21 ноября, украинский специалист проведет первый матч в качестве главного тренера «Дженоа». Начало встречи с «Ромой» — в 22:45 по московскому времени.

«Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 9 очков в 12 встречах.