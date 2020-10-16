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Шесть игроков молодежной команды «Торино» заразились коронавирусом

23:03
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«Торино» на официальном сайте сообщил о заболевании нескольких игроков команды коронавирусом.

Шесть игроков молодежной команды сдали положительный тест на коронавирус. На данный момент игроки молодежки помещены на карантин.

Ближайший матч «Торино» проведет 18 октября против «Кальяри».

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