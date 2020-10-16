Шесть игроков молодежной команды «Торино» заразились коронавирусом
«Торино» на официальном сайте сообщил о заболевании нескольких игроков команды коронавирусом.
Шесть игроков молодежной команды сдали положительный тест на коронавирус. На данный момент игроки молодежки помещены на карантин.
Ближайший матч «Торино» проведет 18 октября против «Кальяри».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.