Шесть голов на двоих. «Интер» не смог обыграть «Сассуоло»

«Интер» в домашнем матче 27-го тура чепионата Италии сыграл вничью с «Сассуоло» — 3:3. В составе хозяев отличились Ромелу Лукаку (с пенальти), Кристиано Бираги и Борха Валеро. У гостей забили Франческо Капуто, Доменико Берарди (с пенальти) и Джанджакомо Маньяни. Из-за коронавируса встреча прошла без зрителей.

«Интер» с 58 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. В последних четырех матчах команда Антонио Конте победила лишь раз. «Сассуоло» (33) — 12-й.

Чемпионат Италии. Серия А

27-й тур

«Интер» — «Сассуоло» — 3:3 (2:1)

Голы: Капуто, 4 (0:1). Лукаку, 41 — с пенальти (1:1). Бираги, 45+1 (2:1). Берарди, 81 — с пенальти (2:2). Валеро, 86 (3:2). Маньяни, 89 (3:3).

«Интер»: Ханданович, Раноккиа (де Фрай, 54), Бираги (Янг, 75), Шкриньяр, Бастони, Валеро, Эриксен (Агуме, 62), Гальярдини, Санчес (Мартинес, 62), Лукаку, Моузес (Кандрева, 75).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Маньяни, 79), Рожериу (Кирьякопулос, 46), Феррари, Мерт Мюлдюр, Обианг, Маньянелли (Локателли, 58), Капуто (Дефрель, 58), Джуричич, Берарди, Бога (Гараслин, 67).

Предупреждения: Рожериу, 23. Шкриньяр, 25. Бастони, 44.

Удаление: Шкриньяр, 90+3.

Судья: Масса (Италия).

24 июня. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».