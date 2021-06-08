Шакири может продолжить карьеру в «Лацио»
09:14
Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По данным источника, после Евро-2020 футболист может перейти в «Лацио», который активно им интересуется.
В составе «Ливерпуля» 29-летний швейцарец играет с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
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