Шакири может продолжить карьеру в «Лацио»

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, после Евро-2020 футболист может перейти в «Лацио», который активно им интересуется.

В составе «Ливерпуля» 29-летний швейцарец играет с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.