Сезон в Италии возобновится 13 июня

Пресс-служба серии А опубликовала заявление, подтверждающее план возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса?. Совет подтвердил соблюдение контрактов в соответствии с решениями, принятыми на собрании акционеров 13 мая. Это означает, что первоначальный график возобновления серии А с 13 июня остается неизменным.

Совет лиги также проанализировал различные гипотезы, которые позволили бы доиграть все оставшиеся матчи серии A и Кубка Италии. Окончательное решение будет принято после организационной встречи, которая состоится в четверг с министром спорта.

По данным Worldometer на ночь с 26 на 27 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 676 413 человек. Умерших — 351 590, выздоровевших — 2 426 035.

По данным Роспотребнадзора, на день 26 мая в России выявлено 363 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 807 летальных исходов, выздоровели 131 129 человек.