Сестра Роналду изобразила Месси стоящим на коленях перед португальцем
9 декабря 2020, 23:34
Эльма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Барселоной» опубликовала в Instagram пост.
Напомним, что команда Роналду разгромила каталонцев со счетом 3:0. Португалец забил два гола с пенальти. Лидер «Барселоны» Лионель Месси остался без голов.
На картинке Авейру в Instagram Месси стоит на коленях перед Роналду, который стоит в своей фирменной позе после забитого гола.
— Мой король, ты лучший в мире. Гордость моей жизни, — подписала картинку сестра Роналду.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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