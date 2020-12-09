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Сестра Роналду изобразила Месси стоящим на коленях перед португальцем

9 декабря 2020, 23:34
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Эльма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Барселоной» опубликовала в Instagram пост.

Напомним, что команда Роналду разгромила каталонцев со счетом 3:0. Португалец забил два гола с пенальти. Лидер «Барселоны» Лионель Месси остался без голов.

На картинке Авейру в Instagram Месси стоит на коленях перед Роналду, который стоит в своей фирменной позе после забитого гола.

— Мой король, ты лучший в мире. Гордость моей жизни, — подписала картинку сестра Роналду.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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