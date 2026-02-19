Фабрегас: «Должны благодарить Модрича за то, что он играет сейчас в Серии А»
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас после ничьей с «Миланом» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии оценил игру полузащитника «россонери» Луки Модрича.
«Очень приятно наблюдать за игрой Модрича. Мы пытались атаковать его, прессинговать, но даже с 41-летним ним ничего не сделаешь. Он феномен, мы должны благодарить его за то, что он в Серии А», — приводит сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио слова Фабрегаса.
«Милан» набрал 54 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Комо» с 42 очками идет на шестой строчке.
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|
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|Рома
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Милан
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
4
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
5
|Аталанта
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
6
|Лацио
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
7
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
8
|Комо
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
9
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|
10
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Кальяри
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
13
|Лечче
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
14
|Торино
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
15
|Болонья
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
16
|Дженоа
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Парма
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Монца
|2
|0
|0
|2
|3-7
|0
|
19
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
20
|Фиорентина
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
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38 тур
|28.08
|21:45
|Милан – Венеция
|2 : 0
|29.08
|19:30
|Фиорентина – Фрозиноне
|0 : 3
|29.08
|19:30
|Монца – Удинезе
|2 : 3
|29.08
|19:30
|Сассуоло – Торино
|2 : 1
|29.08
|21:45
|Ювентус – Парма
|2 : 0
|30.08
|19:30
|Наполи – Комо
|1 : 2
|30.08
|21:45
|Кальяри – Интер
|0 : 1
|30.08
|21:45
|Лацио – Дженоа
|1 : 0
|31.08
|19:30
|Лечче – Рома
|0 : 4
|31.08
|21:45
|Аталанта – Болонья
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|5
|
|
Густаво Варела
Монца
|2
|
|
Анастасиос Дувикас
Комо
|2
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|3
|
|
Анди Диуф
Интер
|2
|
|
Антонио Вергара
Наполи
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Габриэле Кальвани
Фрозиноне
|2
|0
|2
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|2
|0
|2
|
|
Альберт Гудмундссон
Фиорентина
|1
|0
|1
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