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Фабрегас: «Должны благодарить Модрича за то, что он играет сейчас в Серии А»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сеск Фабрегас.
Фото AFP

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас после ничьей с «Миланом» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии оценил игру полузащитника «россонери» Луки Модрича.

«Очень приятно наблюдать за игрой Модрича. Мы пытались атаковать его, прессинговать, но даже с 41-летним ним ничего не сделаешь. Он феномен, мы должны благодарить его за то, что он в Серии А», — приводит сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио слова Фабрегаса.

«Милан» набрал 54 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Комо» с 42 очками идет на шестой строчке.

Массимилиано Аллегри и&nbsp;Сеск Фабрегас повздорили в&nbsp;конце матча.Аллегри — про Фабрегаса: «Мальчишка, который начал тренировать только вчера»

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Сеск Фабрегас
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Фабрегас извинился перед Аллегри за потасовку в конце матча «Милан» — «Комо»

Нападающий «Интера» Мартинес может пропустить около месяца из-за травмы
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 И В Н П +/- О
1
 Рома 2 2 0 0 8-0 6
2
 Интер 2 2 0 0 5-1 6
3
 Милан 2 2 0 0 4-1 6
4
 Ювентус 2 2 0 0 3-0 6
5
 Аталанта 2 2 0 0 3-1 6
6
 Лацио 2 2 0 0 2-0 6
7
 Удинезе 2 1 1 0 4-3 4
8
 Комо 2 1 1 0 3-2 4
9
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-1 3
10
 Наполи 2 1 0 1 3-2 3
11
 Сассуоло 2 1 0 1 3-3 3
12
 Кальяри 2 1 0 1 1-1 3
13
 Лечче 2 1 0 1 2-4 3
14
 Торино 2 0 0 2 2-4 0
15
 Болонья 2 0 0 2 0-2 0
16
 Дженоа 2 0 0 2 0-3 0
17
 Парма 2 0 0 2 0-3 0
18
 Монца 2 0 0 2 3-7 0
19
 Венеция 2 0 0 2 0-4 0
20
 Фиорентина 2 0 0 2 0-7 0
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38 тур
28.08 21:45 Милан – Венеция 2 : 0
29.08 19:30 Фиорентина – Фрозиноне 0 : 3
29.08 19:30 Монца – Удинезе 2 : 3
29.08 19:30 Сассуоло – Торино 2 : 1
29.08 21:45 Ювентус – Парма 2 : 0
30.08 19:30 Наполи – Комо 1 : 2
30.08 21:45 Кальяри – Интер 0 : 1
30.08 21:45 Лацио – Дженоа 1 : 0
31.08 19:30 Лечче – Рома 0 : 4
31.08 21:45 Аталанта – Болонья 1 : 0
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Рома

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Монца

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Комо

 2
П
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Рома

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Интер

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Антонио Вергара

Наполи

 1
И К Ж
Габриэле Кальвани
Габриэле Кальвани

Фрозиноне

 2 0 2
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

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