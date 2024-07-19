Фабрегас: «Счастлив возглавить «Комо». Выход в серию А — это только начало»
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал подписание четырехлетнего контракта с клубом.
«Я так счастлив начать этот сезон в качестве главного тренера, и я благодарю группу владельцев за доверие мне на этой должности. Я разделяю амбиции группы и считаю, что это только начало того, куда может дойти этот клуб. Это будет сложный и важный сезон, но я и остальной тренерский состав готовы, и мы все верим», — цитирует Фабрегаса пресс-служба клуба.
Ранее 37-летний испанец занимал пост исполняющего обязанности главного тренера с ноября по декабрь 2023 года. За это время «Комо» провел 5 матчей — 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. С июля по ноябрь 2023-го Фабрегас возглавлял команду «Комо» до 19 лет.
11 августа «Комо» сыграет с «Сампдорией» в 1/32 финала Кубка Италии, а 19 августа клуб проведет гостевой матч с «Ювентусом» в 1-м туре серии А.
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7
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
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20
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Дженоа – Интер
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Парма – Фиорентина
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Милан – Торино
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Эмполи – Монца
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
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Кальяри – Рома
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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